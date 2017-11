Chofer de Uber chocado por Ignacio Lastra sufre percance con su nuevo auto

La mala racha para Luis Ponce, chofer de Uber chocado por Ignacio Lastra el pasado 31 de agosto, parece no haber llegado a su fin.



En un viaje de rutina al aeropuerto Arturo Merino Benítez, el joven dejó a una pasajera peruana junto a su hija y fue detenido por fiscalizadores del ministerio de Transportes, según relató en una entrevista con LUN.



Posteriormente, le requisaron el Toyota Yaris, auto que se compró con ayuda de la familia de Lastra, debido a que el vehículo del accidente quedó con pérdida total en el choque protagonizado en Providencia.



"Me requisaron el auto, me quitaron los documentos y luego una grúa lo llevo a la Custodia Metropolitana de Quilicura. Además, me pasaron un parte por transportar pasajeros de forma ilegal", dijo Ponce.



El conductor tuvo que pagar una multa de $350.000 en su segunda semana con el nuevo autmóvil, sin embargo, asegura que le ha ido bien en esta nueva etapa y que no volverá a realizar viajes al aeropuerto.