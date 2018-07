"Chino" Ríos explota luego que tuitero lo comparara con Jordi Castell

Marcelo "Chino" Ríos, nuevamente protagonizó una pequeña polémica en Twitter gracias a su deslenguado estilo.

Todo comenzó luego que un usuario de la red social lo comparara con Jordi Castell, al ver al fotógrafo en Pasapalabra de CHV.

La comparación por su apariencia física aparentemente alteró al extenista número uno del mundo, quién le comentó que no lo "compararan con sacos de hueas".

No me compares con sacos de hueas

No me compares con sacos de huea. https://t.co/38xZZBlN7b

Ante las acusaciones que inmediatamente le llegaron tratándolo de homofóbico, el "Chino" comentó "¿es gay? No se le nota".

Yo pregunte si Jordi Pastel era gay porque no sabia, pero ahora me queda claro ,y si le gusta el pico huea de el no me molesta https://t.co/DsaFZ0NY0e