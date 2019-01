'China' Suárez: 'Ya asumí que mis tetas estén por el piso. Me quiero mucho así'

La actriz argentina Eugenia "China" Suárez, sorprendió a todos con una respuesta que le dio a un usuario de Instagram cuando le preguntó en la red social si es que se había sometido a alguna operación.

La respuesta de la pareja de Benjamín Vicuña-consignada por Biut- no se hizo esperar por medio de las "historias" en la red social, sosteniendo que los únicos procedimientos que se ha hecho son dos cesáreas.

Al respecto, la actriz lanzó: "No tengo nada en contra de la gente que lo hace para verse/sentirse mejor (...) aunque mis tetas estén por el piso, o no tenga el culo en la nuca, ya lo asumí, me quiero mucho así".