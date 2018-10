China Suárez y Benjamín Vicuña se casan el próximo año

María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña ya tienen fecha de matrimonio para el próximo año, ya que este año no alcanzaron.

Así lo confirmo China Suárez a Intrusos de Argentina, donde fue consultada por los panelistas sobre sus deseos de llegar al altar, señalando que "ustedes tienen más ganas de casarse que yo, ¿por qué no se casa ustedes?".

Sin embargo, la trasandina optó por entregar más detalles sobre su boda con el actor, la que según sus propias palabras, será el próximo año.

"Hay que organizarlo. Le dije que después de arrodillarse tiene que poner fecha. No sé cómo se hace, él no se casó nunca tampoco así que no sabemos. Ya organizaremos", indicó.

En esa línea, la actriz aseguró estar muy feliz con su relación con Viña, revelando que entre los dos hay una gran complicidad. "A lo mejor es porque nunca me duró tanto un novio. Me duraba un año… está buenísimo encontrar un amigo en la pareja", comentó.

La pareja comenzó su relación en 2016 tras compartir set en la película "El Hilo Rojo", donde nació el amor, y a principios de 2018, nació Magnolia, la primera hija en común.