China Suárez despidió con emotivo mensaje a su perrita Bandida

China Suárez compartió una triste noticia a través de su Instagram, donde escribió un emotivo mensaje para despedir a Bandida, su querida bull dog francesa.

Como sus seguidores saben, la argentina es una amante de los animales, sobre todo de sus mascotas, con quienes suele subir fotografías e historias a la red social.

Esta vez, la actriz compartió una fotografía de Bandida, acompañada por un sentido texto: "Escribo para no morir en el dolor, en la impotencia, aunque me da miedo porque siempre pensé que al escribir las cosas se hacían realidad. Me cuesta respirar, como cuando te acostabas en mi panza y me quedaba sin aire pero igual te dejaba porque me daba pena moverte".

"No me quedan más lágrimas, me sobran abrazos, me sobran besos pero me faltan anécdotas. Me faltan años a tu lado. Te faltan retos por meadas en el sillón. Te falta tu torta de cumpleaños, tus pancitos por buen comportamiento", agregó Suárez.



Además, China redactó: "Bandida, te prometo que si volvieras te dejaría mear una y mil veces más el sillón, ladrarle a los perros del vecino y escaparte de la casa. Cuántos abrazos me quedaron por darte. Cuántas apretadas de cachetes. Nunca te pedí nada, hoy solo te pido que me devuelvas el aire".

"Ayúdanos con los días que vienen que serán muy tristes y difíciles. Te amo desde y para siempre", finalizó.

Benjamín Vicuña, por su parte, también compartió una fotografía con Bandida, donde escribió: "Gracias por tu amor incondicional. Hasta pronto, gorda bella".