China difumina las orejas de los actores que usan aros por 'validar a los hombres afeminados'

Una nueva polémica surgió en China tras conocerse que el equivalente local de YouTube difumina las orejas de algunos actores con el fin de ocultar los aros que utilizan.

La extraña y discriminadora práctica se apreció durante un reality de la plataforma, llamada Weibo, donde dos de los protagonistas aparecieron con los lóbulos difuminados.

Desde el lanzamiento del programa, en la plataforma se ha hecho popular el hashtag #MaleTVStarsCantWearEarrings -estrellas de la televisión masculinas no pueden llevar aros), que ha sido mencionada en más de 100 mil publicaciones.

Muchos usuarios acusan a los medios locales de intentar reforzar los roles de género e imponer su concepto de masculinidad, acusando la práctica de "discriminación de género".

Sin embargo, hay muchos que apoyan la idea y que condenan a las celebridades masculinas por llevar aros, pulseras o collares, al considerarlos como "una mala influencia para los niños".

Asimismo, algunos señalan que se trata de una campaña contra el incremento de actores con apariencia afeminada en la televisión.

TV shows on China's iQiyi streaming service are being edited or blurred to censor male earrings. Many people are mocking and criticizing the censorship with the hashtag #MaleTVStarsCantWearEarrings. https://t.co/EoqqSKmcF4 #LGBT #LGBTQ #ToxicMasculinity pic.twitter.com/MNB122m0wS