Chileno se coronó campeón internacional de cartas Pokémon

Un chileno se coronó campeón internacional del tradicional juego de cartas Pokémon, en un certamen que congregó a los principales exponentes del continente en Sao Paulo, Brasil.

Se trata de Juan Pablo Salas, quien se impuso al brasileño Thiago Giovannetti, en una competencia donde ambos jugaron con mazos Deciplume, pero donde el chileno destacó con el manejo de su Decidueye-GX y Vileplume en tan solo dos partidas.

Con este triunfo, Salas queda en buen pie de cara al clasificatorio mundial que se celebrará en California, Estados Unidos, entre el 18 y el 21 de agosto.

Revisa la partida final a partir de la hora 7:14'37''.

Agora: Entrevista com Juan Pablo Salas (CL) Entrevista com Thiago Giovannetti (BR) Final Master TCG - Thiago Giovannetti (BR) X Juan Pablo Salas (CL) Entrevista com Marcos Kuribara (BR) Final TCG Senior - Marcos Kuribara (BR) - Lewis Stevens (AU) Entrevista com Alexandre Banevicius (BR) Entrevista com Kaya Lichtleitner (DE)