Chileno se convirtió en campeón mundial de Super Smash Bros Ultimate

Tras la presentación del Super Smash Bros Ultimate en la conferencia de Nintendo en la E3, la compañía realizó el torneo oficial con los mejores jugadores del mundo.

El videojuego sacó del retiro al chileno Gonzalo Barrios, conocido como ZeRo, quien había decidido a comienzos de este año alejarse de la escena competitiva del popular título de peleas.

El nuevo Super Smash Bros ha revitalizado a su comunidad, ya que incluye a todos los personajes que han aparecido en la saga y saldrá a la venta el próximo 7 de diciembre para Switch, aunque compatible también con el control de GameCube.

Revisa el momento en que ZeRo derrotó al mexicano MKLeo jugando con el personaje de Mario frente a Sonic. En el camino dejó rivales de Japón, Estados Unidos, Holanda y Suecia.

And @Zerowondering is your Super #SmashBros Invitational champion! With a masterful Mario performance, he defeats @Mkleosb’s Sonic! 🏆 pic.twitter.com/oh7fmmpjbD