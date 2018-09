Childish Gambino estrena videoclip animado de "Feels Like Summer"

Tras el éxito global que alcanzó su canción "This is América", Childish Gambino, el proyecto musical del actor, músico y guionista Donald Glover, reveló el videoclip de "Feels Like Summer".

Te puede interesar: Childish Gambino sorprende con dos nuevas canciones

Se trata de una de las dos canciones que integra su llamado Summer Pack, tándem de dos canciones lanzado a mediados de julio y que también incluye la canción "Summertime Magic".

El videoclip retrata al cantante animado en un recorrido por su barrio, donde aparecen varios famosos como Kanye West, Michelle Obama, The Weeknd, Drake, Nicki Minaj y Travis Scott.

El video cuenta con la dirección del propio Glover, pero también participan Ivan Dixon y Greg Sharp, quienes ya han trabajado juntos en las animaciones de Lasso & Comet y ¡Bum, pum, kapow!.