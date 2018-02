Chico Pérez anunció que deja La Red

Un nuevo cambio en su carrera profesional tendrá Cristián Chico Pérez, ya que tras dos años en Así Somos se despidió del programa.



Así lo confirmó a través de Instagram, en donde agradeció el apoyo de Marco Brisso, además de la compañía de la audiencia.



"La razón (de mi salida) es simple. El canal tiene otros planes para el programa y ha decidido no renovar mi contrato que por estos días llegaba a su fin. Y así funciona esto. Lo sabemos los que elegimos trabajar aquí", sostuvo.



Pérez reflexionó manifestando que "en estos casi 20 años de TV mi camino profesional me han llevado a cerrar ciclos muchas veces. Hoy estoy cerrando otro, que de seguro me llevará a otro lugar".