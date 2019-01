Chico Pérez abrirá el show de Orchestral Manoeuvres in the Dark en Chile

Cristian "Chico" Pérez realizará una espectacular previa con la mejor música de los 80's y 90's en el show que Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) hará por primera vez en Chile, con su cita programada para el próximo 2 de febrero en la Cúpula Multiespacio.

El Dj preparará el ambiente para la presentación de OMD, una de las bandas ícono del new wave y synth pop mundial, quienes presentarán su más reciente trabajo The Punishment of Luxury, junto a un recuento de sus 12 producciones anteriores.

Además, harán un recorrido por las nuevas opuestas musicales, pero especialmente por los clásicos ochenteros que marcaron a toda una generación.

Las entradas tienen un valor de $42 mil y están disponibles en Ticketplus.cl, Supermercados Líder, Express de Líder, Acuenta y Ekono. Venta sin cargo por servicio en The Knife, Eurocentro, local 025, Santiago.