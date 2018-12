'Chico David' preocupa por su estado de salud: 'Estuve con unos dolores inmensos'

Tras las fotos publicadas en redes sociales, donde se evidenciaba el complicado momento que se encuentra viviendo David Díaz, el humorista salió al paso para referirse a la situación que atraviesa.

Hace algunos días, Anita Moadned, una de sus amigas, compartió imagenes actuales donde aparece canoso y en silla de ruedas.

"Llevo harto tiempo así, pero ahora último ha sido peor. Estuve con unos dolores inmensos (...) estuve con un edema pulmonar que me tuvo diez días hospitalizado (...) después me volvió a dar y estuve dos días hospitalizado, en septiembre. Me tiene mal", reveló en conversación con La Cuarta.

Sobre la ceguera que le provocó la diabetes, Díaz sostuvo que "me he ido acostumbrando, veo un poco, tengo un 80% de la visión perdida, pero es algo con lo que tengo que saber vivir".

El humorista también habló de los "bellos recuerdos" que tiene de su paso de la televisión y agradeció el apoyo de las personas que disfrutaron con su paso en "Morandé con Compañía"

"Muchos están tristes por mi situación, pero uno en esta tierra está de paso y hay que saber llevarlo", concluyó.