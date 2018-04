Checho Hirane se enfureció y echó de su casa a periodista "millenial" de CQC

Caiga Quien Caiga (CQC) debutó en CHV con un renovado equipo de noteros, entre ellos, Felipe Cárdenas, encargado de la sección "El Millenial".

El periodista llegó hasta la casa de Checho Hirane, donde realizó una accidentada entrevista, donde le consultó por su no presencia en el cambio de mando y sus dichos en torno a los inmigrantes y la raza.

Sin embargo, todo se quebró cuando Hirane le dio un consejo para mejorar su sección y Cárdenas le dijo: "A mí no me importa su opinión".

"Son muchos años en esto como para que un mocoso como vo' me venga a faltar el respeto en mi casa, ¿así que si no te importa mi opinión para qué me vienes a entrevistar?", disparó.

La discusión siguió hasta que Hirane los echó de su casa.