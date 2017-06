Checho Hirane: "El chiste que contó el presidente Piñera es mío"

La machista broma que realizó Sebastián Piñera en una actividad de campaña en Linares fue comentada por Sergio "Checho" Hirane, quien se atribuyó la autoría de dicha "gracia", según lo que comentó en conversación con Las Últimas Noticias.



"El chiste que contó el presidente Piñera es mío, aunque yo no se lo conté ahora. Lo debe haber escuchado por ahí", indicó el humorista, que de paso aseveró que él mismo lo ha contado en diversas presentaciones y no se ha hecho un escándalo por el tema.



"Nunca nadie ha reclamado que soy machista, sexista, ni nada porque la cuento en determinado contexto de gente adulta que entiende que es una talla", lanzó.



Vale decir que, en rigor, la broma fue implementada por Dinamita Show en Cementerio Pal'Pito 3, en un pasaje en donde Mauricio Medina, el Indio, lo contó en una rutina individual.



Por último, Hirane cuestionó la reacción de Michelle Bachelet y del oficialismo, apuntando a que hay temas más urgentes que hablar sobre el impasse de Piñera.



"No puede ser que la Presidenta, ni la vocera y otros cercanos al Gobierno anden preocupados de comentar chistes siendo que tenemos problemas más graves que resolver como país. No los escuché con la misma fuerza cuando trataron de ‘Monga’ a Cecilia Pérez", sostuvo.