Chantal Gayoso sobre reinado de Viña 2019: 'Me interesaría si el canal me lo propusiera'

Falta aproximadamente un mes para la nueva versión del Festival de Viña, sin embargo, los canales televisivos ya están buscando a sus mejores candidatas para llevarse la corona del certamen.

Una de ellas es la bailarina Chantal Gayoso, quien participó en la primera temporada de Rojo, el color del talento, quien aseguró que le gustaría ser la sucesora de Betsy Camino, reina de Viña 2018.

En conversación con Fotech.cl, la joven comentó que "estoy muy agradecida de de los fans, que me quieran y que me den todo su cariño, pero creo que la candidatura de reina de Viña siempre la han definido los periodistas".

En esa línea, Gayoso agregó que "me interesaría si el canal me lo propusiera. No va en uno, va en el canal, el canal te propone, da todo por ti para que seas reina, y creo que, por los fans, si me lo propusieran, obvio".

"Sería una hermosa experiencia, creo que sería una oportunidad… no sé ni cómo expresarlo, porque de verdad me emociona caleta, pero no sé cómo son las bases de esto. Primera vez que me pasa algo así y de verdad estoy súper abierta a recibir lo que sea, de la mejor forma posible y, obviamente si es con cariño del público, hacerlo lo mejor posible", concluyó.