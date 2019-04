Chantal Gayoso habló sobre el quiebre de su relación con Francisco Solar por primera vez

En medio de su candidatura a reina de Viña del Mar, se supo que Chantal Gayoso y Francisco Solar habían terminado su relación de varios años.

Recién este martes, la bailarina de Rojo se refirió al tema en conversación con Roberto Van Cauwelaert, a quien le confirmó que "estoy bien, terminé, pero era lo mejor para ambos".

"Sentía que era el momento de seguir sola. Quizás (Francisco) es una buena persona, pero tenía que crecer, tomar mi camino y no preocuparme del resto", agregó Chantal sobre su ruptura con el bailarín.

Esto último, porque durante mucho tiempo se dejó de lado y no se enfocó en su crecimiento personal. "Es difícil hablar de esto, pero estoy bien, soy una persona fuerte", comentó.

Finalmente, reveló que fue ella quien decidió ponerle fin a su pololeo: "Yo decidí terminar, pero era para mejor. No sentía que íbamos por un buen camino, yo no me sentía bien. Siento que tomé la mejor decisión", concluyó Chantal.