Chandler Riggs dijo que la salida de Carl de The Walking Dead fue por su bajo desempeño profesional

Chandler Riggs, conocido por interpretar a Carl Grimes en The Walking Dead, aseguró que la inesperada decisión de su muerte se debió, según su punto de vista, a su bajo desempeño profesional.

Según explicó en un post de Reddit, cuando volvió a ver su interpretación en las últimas temporadas, se dio cuenta de que no estuvo a la altura y que pudo haberlo hecho mucho mejor si hubiera dedicado más tiempo a su trabajo.

Por esta razón cree que desde AMC podrían haber decidido que ya no continuara en la serie por miedo a que sucediera lo mismo con su ingreso a la universidad, ya que estaría más enfocado en sus estudios que en la actuación.

"He estado revisionando TWD en el último par de meses y estoy de acuerdo LOL. Creo que estuve decente durante los primeros años, pero definitivamente me volví perezoso cuando debería haber pedido a los guionistas que me dieran más material. Sin embargo, durante las temporadas 4-7 (y algo de la 8) estaba poniendo la mayor parte de mi esfuerzo en el instituto. No es por alardear, pero cogí como 10 clases avanzadas en el instituto (por alguna razón idiota, supongo que quería odiarme más aún) y puse mucho más esfuerzo en mi educación que en mi oficio. Esto es muy evidente ya que estoy viendo mis anteriores interpretaciones mediocres", comenzó diciendo Riggs.

En esa línea, agregó que en sus últimos capítulos de la octava entrega "es donde siento que tuve mi trabajo más impactante. No estaba concentrado en la escuela porque había decidido mudarme a Los Ángeles y quería dejar un fuerte legado para Carl en la serie. Además, en el futuro, quería dedicar mucho más tiempo a expandir mis habilidades como actor y asegurarme de que estoy a la altura de lo que he establecido para mí, y hasta el momento, lo he hecho".

"Estos últimos meses han sido extremadamente productivos para mi oficio, y siento que mis actuaciones se han vuelto mucho más poderosas e incluyen una increíble cantidad de profundidad. Estoy muy orgulloso de ello y realmente no puedo esperar para mostrarlo, chicos", comentó.

Además, contó que "en retrospectiva y en el mayor interés para la serie, siento que si no me hubieran matado, las cosas no hubieran mejorado en mi final y hubiese sido mejor que TWD se replanteara a Carl. No me malinterpreten, me encantó todo lo relacionado con interpretar a Carl y hubiera sido realmente genial recrear todas esas tramas, pero habría estado haciendo malabarismos con la universidad y la serie, y mis actuaciones sufrirían por eso, como se ve cuando estaba en bachillerato".

"Wow esto se hizo muy largo, lo siento LOL pero TLDR: sí, lo hice fatal cuando era importante [en la trama], pero ahora soy un buen actor, lo prometo, por favor que alguien me contrate", bromeó.