C-Funk sobre Los Tetas: 'No voy a decir que está muerto, pero está en un receso'

Cristián Moraga, más conocido como C-Funk, se refirió a la situación actual de Los Tetas a 19 meses de la denuncia contra Camilo "Tea Time" Castaldi.

En conversación con Culto, el guitarrista comentó que "Los Tetas está parado indefinidamente. No voy a decir que está muerto, pero está en un receso".

De esta manera deja en claro que la posibilidad de una reunión es nula, mucho más ahora que él es parte de Chancho en Piedra y David "Rulo" Eidelstein es el nuevo bajista de la banda de Mon Laferte. Castaldi, por su parte, intenta retomar su carrera musical.

Respecto a si se editará o no el último disco de Los Tetas, C-Funk aseguró que "no por el momento", ya que "no podíamos sacar un disco que se vio manchado, no sé si por algo que hizo Camilo, sino más bien por la situación en que nos vimos envueltos", agregó.

"Fue un circo romano un poco ridículo. Está bien lo que está pasando socialmente, pero cuando las cosas están creciendo, disparan para todos lados y nos rebotó eso. La música en todo caso no tiene la culpa y en algún momento verá la luz", expresó.

Al ser consultado por el medio sobre si habla con sus compañeros, Moraga indicó que con Rulo habla seguido, mientras que con Camilo "un par de veces para saber cómo está". "Hemos estado mucho tiempo juntos y no es que a uno no le importe nada lo que le pasa al otro", sostuvo.