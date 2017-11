C-Funk contra Alex Anwandter: "El ego puede transformarse en una droga que daña si se abusa"

Alex Anwandter, en un extenso posteo de Facebook, habló sobre las denuncias de acoso y abusos sexuales contra integrantes de bandas chilenas- a raíz de una serie de relatos sobre las conductas impropias de Pablo Gálvez, de (Me llamo) Sebastián- y derivó en críticas a Planeta No y Cristóbal Briceño de Ases Falsos.

"Intentaré hablar no desde arriba, sino como participante de un diálogo. Quizás me debería callar en este punto porque no soy mujer, pero prefiero hablar que otorgar la impresión de indiferencia a través del silencio. Nadie está obligado a estar leyendo esto, obviamente y, por favor, si alguien tiene la impresión de que estoy imponiendo mi punto de vista o pontificando o siendo auto-referente, puede dejar de leer. Es lo último que me interesa", escribió en su mensaje.

Cerca del final, y luego de pasar por varias ideas secundarias, explicó que la carta “nació porque no quería ser parte de la indiferencia ante los casos de acoso y discriminación”. "Pero tampoco me voy a sumar a la condena ciega ni voy a patear a nadie en el suelo. Me parece pésimo lo que hizo Gonzalo, terrible. Ese Pablo Gálvez cometió un crimen, en lo que a mí respecta. Lo de Me llamo Sebastián, me parece más narcisismo que ser un encubridor, en lo personal. Esos son mis juicios rápidos si me los piden. Pero me parece que mis juicios no son necesarios. También he sido parte de la misma violencia, de una forma u otra", dijo.

Las palabras de Anwandter, particularmente las citadas en el párrafo anterior, tuvieron respuesta en otro músico. C-Funk, de Los Tetas, le recordó al ex Teleradio Donoso que cuando se conocieron las agresiones de Camilo Castaldi (Tea Time) con su ex pareja su actitud fue distinta a la “mesura”.

"Cuando en Los Tetas pasó lo que ya todos sabemos (y que aún no se sabe en que terminará) nos metiste en el mismo saco a todos, tildaste de encubridores (basado en suposiciones) a gente buena. Metiste mucho carbón a un fuego que ya quemaba demasiado, imagino que sin si quiera pensar. Pusiste tanto carbón que no solo me queme yo y la gente de mi banda. El calor fue tan fuerte que también quemó a mi mujer, a mi hija (nos vimos acosados por la influencia de tus palabras en la masa) y a muchos que nos rodean, gente que sabe cómo somos, gente buena e inocente. Sin embargo tú que jamás te diste el tiempo, el gusto o la lata de conocernos, si te diste el lujo de juzgarnos públicamente sin tener certeza ni cruzar una palabra conmigo", dijo en un texto publicado en su perfil de Facebook.

"Hoy estás tú (según tu lógica, no la mía) en el lado de un encubridor. De trabajar con gente que puede resultar abusadora, misógina o que se yo. En el lado de los que callan. Pero a diferencia de esa vez hoy en tu texto hablas de mesura, de que no te corresponde, que solo eres un músico, que no estás en posición moral de pontificar tu opinión. Ojalá hubieras tenido esa mesura antes", agregó.

"Si bien creer en uno mismo es fundamental para vivir especialmente para un artista, creo que el ego puede transformarse en una droga que daña si se abusa y de deja crecer demasiado dentro de uno. Me dio pena en el momento sentir que un artista admirado puede usar situaciónes penosas como esa para posicionarse mejor, ganar unos cuantos likes, empatía de la gente o vender un par de discos más. hacer Leña del árbol caído es muy penca y en tu caso no es necesario", dijo en uno de los últimos párrafos de la declaración.