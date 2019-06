C-Funk anunció que Los Tetas regresarán pero sin Tea Time

Tras dos años desde su ruptura con el vocalista Camilo Castaldi (Tea Time), el guitarrista de Los Tetas, Cristian Moraga (C-Funk) busca terminar con la ruptura de la banda.

Las declaraciones del músico fueron entregadas al stiio web Culto, quien señaló que "a nosotros nos afectó un montón, aparecieron muchos 'haters' pero el 99% de los músicos, internamente y algunos públicamente, me dieron su apoyo, que sabían que no soy un encubridor".

Sobre la polémica con Tea Time, aclaró que la banda no se ha acabado y explicó sobre el vocalista que "personalmente no voy a trabajar con él. O Sea, cuando Los Tetas volvamos no va a ser con Camilo. Quizás, él pueda se pueda sentir con esto, pero con el Rulo vamos a trabajar en esto cuando sea el momento".

Incluso, el músico agregó que "con Camilo estábamos alejados hace tiempo, éramos más bien compañeros de trabajos y trate de mantener todo lo externo fuera del camarín. Quizás por eso no pudimos ver lo que pasó con él".

Además, respondió sobre si cambiaría alguna de sus letras, a lo que dijo que "la música que he hecho, más allá de algunas letras que son más explicitas, siempre han sido con amor".

Cabe destacar, que C-Funk regresó a la música con su nuevo single "Siempre Siempre", que estreno hace unos días.