César Campos sobre su salida de CHV: 'En vez de impulsar mi carrera, me la querían cortar'

El pasado viernes se anunció la salida de César Campos de Chilevisión, conductor de Sabingo y de exitosos programas como Manos al Fuego y Espías del Amor.

A través de un comunicado, el canal informó sobre la decisión, asegurando que su salida había sido de mutuo acuerdo.

Sin embargo, Campos conversó con Página 7, donde aseguró que esto no fue así: "ellos dicen que fue de mutuo acuerdo, pero esto fue así: Por primera vez en mi carrera me echaron".

En esa línea, el comunicador recordó que desde CHV le pidieron rebajar su salario en un 50%, situación que él no aceptó y provocó su salida de la señal televisiva: "yo no quise aceptar las nuevas condiciones. A mí me ofrecían una rebaja de un 50% de mi sueldo haciendo la misma pega de hasta ahora", dijo.

"Me da rabia el 'caraderajísmo' de algunos, porque a mí me ofrecían disminuir mi sueldo mientras en algunos diarios veía como contrataban rostros con sueldos millonarios", agregó.

Además, reveló que cuando le informaron que no seguiría si no aceptaba la rebaja, respondió que "cómo me hacen esto a mí que tengo una trayectoria de seis años en Chilevisión", agregando que ha hecho programas que han sido exitosos.

César Campos también se refirió a la llegada de Millaray Viera al canal, quien es la nueva conductora de Sabingo, señalando que "esto no es culpa de ella, es algo conmigo, porque en vez de impulsar mi carrera, me la querían cortar".

Pero, "con esto se han reactivado las conversaciones con otros canales, no quiero decir nada, pero gracias a la realización de programas exitosos me han salido algunos proyectos", finalizó.