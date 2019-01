César Campos: 'Jamás imaginé que mi trabajo en televisión había tocado tanto sus vidas'

El exanimador de Chilevisión, César Campos, mandó un emotivo mensaje a sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram, agradeciendo las muestras de cariño que le han manifestado tras su salida del canal.

"¡Solo puedo decirles que me han vuelto a emocionar! Siento un inmenso sentimiento de gratitud por cada uno de sus mensajes de preocupación, afecto y cariño que me han enviado en los últimos días". comenzó diciendo el exconductor de "Manos al Fuego".

En esa línea, añadió: "Jamás me imaginé que mi trabajo en televisión había llegado tan al fondo de sus corazones y había tocado tanto sus vidas. Me emociona, me levanta y solo recuerda la frase que mi familia siempre me ha enseñado: "Uno siempre cosecha lo que siembra, pero nunca pensé que fuera tan real".

Finalmente, César terminó dando "GRACIAS de ❤️ y espero pronto tenerles novedades. Un abrazo grande y que tengan una excelente semana".