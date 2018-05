Celine Dion se luce en la banda sonora de Deadpool

Celine Dion es parte de la banda sonora de Deadpool 2 con Ashes, una tema en la épica de My heart will go on, la canción principal de Titanic.

Pero la cantante no se conformó con sólo grabar su voz, también aparece en el video y, obviamente, comparte escena con el personaje central de la película.

En los casi cuatro minutos que dura la obra, Deadpool hace gala de su talento para el ballet, mientras la artista canadiense da muestra de todo su talento.