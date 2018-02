Céline Dion acaricia la escultura en bronce de su difunto marido antes de salir al escenario

Una sorpendente revelación dio a conocer la cantante Celine Dion, luego de asegurar que su cábala antes de subirse a un escenario es darle la mano a su difunto marido.

La cantante de "My Heart Will Go On" posee una réplica de bronce de la mano de Angelil, quién falleció a los 76 años tras una dura batalla contra el cáncer de pulmón.

Sobre aquello, se refirió la cantautora canadiense a la revista Stellar. "Le doy la mano a mi marido y toco madera todas las noches antes de cada show", aseguró.

"Mi marido antes de morir lo que más quería es que volviera a los escenarios. Así que volví mientras seguía vivo, quería asegurarse de que podría continuar. Y se lo demostré", agregó.