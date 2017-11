Cecilia Morel: "La parte que menos me gusta son sus chistes porque de repente son medios machistas"

"No apagamos la luz antes de la 1 de la mañana" confesó la esposa del candidato Sebastián Piñera, Cecilia Morel, en su visita al Ciudadano ADN, donde contó pormenores de la campaña desde su particular y cercana óptica.

Por ejemplo, detalló que su marido es fanático de la televisión y que ella sólo compartía algunas series con él, como "House Of Cards", de Netflix. Pero no la disfrutó. "No me gustaba esta pelea permanente, esa tensión entre los dos y las ansias de poder", detalló.

Además, contó que en varias ocasiones tiene que respaldar y reforzar la seguridad de su marido. "Sebastián de verdad es demasiado capaz", declaró, afirmando que muchas veces "yo le digo 'respóndeles a todo como me respondes a mí'", explicando que durante todos sus años de relación él ha usado su gran habilidad didáctica para darle a entender ciertos temas.

Morel también repasó las "Piñericosas". "Yo me río, pero la parte que menos me gusta son sus chistes porque de repente son medios machistas", indicó, agregando que al principio le costó entender el humor de su familia.