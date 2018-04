Cecilia Bolocco respondió a dichos de Raquel Argandoña sobre su pareja

Cecilia Bolocco le respondió a Raquel Argandoña sobre la polémica que se generó hace algunas semanas tras los comentarios de esta última contra la pareja de la ex Miss Universo.

En conversación con "Muy buenos días", la modelo le contó a Hugo Valencia qué le parecía que la animadora le haya dicho "florerito" a su pareja cuando éste la acompaña o aparecen juntos en diversos eventos. Bolocco señaló que "es su opinión... no me molesta... a mí me encanta que me acompañe, no es que yo sienta que me expongo o no ¡me importan tres pepinos!, me encanta que me acompañe y si no me puede acompañar no pasa nada, he hecho toda mi vida sola".

"Ha sido un descubrimiento ver que era factible encontrar a un gran compañero. Siempre me imagine que sería imposible o muy difícil encontrar a alguien que me pudiera acompañar", expresó la empresaria sobre José Patricio "Pepo" Daire con quien lleva dos años de relación.

Valencia también le consultó sobre si alguna vez pensó que se quedaría sola toda su vida, respondiéndole que "sí lo pensé, pero él aparece justo cuando me estaba entregando a la realidad de que estaba muy bien sola", comentó.