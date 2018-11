Cecilia Bolocco por operación exitosa de su hijo: Es el día más feliz de mi vida

Cecilia Bolocco conversó con los medios de comunicación durante este lunes, para dar detalles acerca de la condición de salud de su hijo, Máximo Menem, luego de ser operado por un tumor cerebral en la Clínica Las Condes.



Al respecto, la exMiss Universo sostuvo que "estoy muy feliz, es el día más feliz de mi vida después del nacimiento de mi hijo", en relación además al apoyo que ha recibido y al cariño que se le ha expresado por redes sociales.



Vale recordar que el adolescente será dado de alta este lunes, por lo que también es un motivo de satisfacción para Bolocco, que explicó cómo fue la intervención.



"Yo le pedí a la clínica poder estar en esta instancia para poder agradecerles a todos. Cuando entré a pabellón con todo el equipo que operó a Máximo, yo sentí mucho amor y sentí que mi hijo estaba siendo protegido y no me cabe duda que eso fueron todas las cadenas de oraciones. Yo sentí que la Virgen lo protegió y que Jesús también intervino", esgrimió.



Acerca del proceso, la también diseñadora de modas reconoció que "tuve mucho miedo. Era una agonía por dentro, pero tenía que estar tranquila por fuera. Es muy difícil decirle a un niño de 14 años que entrará a pabellón para sacarle un tumor de su cabeza (…). Cuando él salió de cirugía y me dijo ‘¡mamá, lo hice!, no me morí’, ahí lo abracé, le di un beso y se durmió".



Por último, Bolocco también destacó la importancia de la visita de su padre, el expresidente argentino Carlos Menem.



"Yo pensaba que sería importante que lo pueda ver y a Máximo le hará muy bien también. Pero lo más importante era mantenerlo a él tranquilo. Al día siguiente de la operación le pregunté (a mi hijo) y me dijo ‘sí, que pase mama, pero solo él'", señaló.