Cecilia Bolocco enfrentó a los Menem por viaje de Carlos a Punta del Este

Cecilia Bolocco recibió fuertes críticas tras supuestas declaraciones criticando el viaje a Punta del Este de Carlos Menem, mientras su hijo se encuentra en Miami recuperándose de la extirpación del tumor cerebral realizado en 2018.

"Carlos es un cara dura. Con este tipo de hechos familiares muestra su verdadera cara. Para salir de vacaciones, sus médicos y abogados consiguen los permisos necesarios, pero para ver a su hijo con un cuadro tan complejo como el que transitó solo estuvo un día en Chile. Increíble", habría expresado según el diario argentino La Nación.

Zulemita y Carlos Jr., hijos del ex Presidente de Argentina, se encargaron de divulgar que la modelo, cuando Máximo se encontraba hospitalizado, no permitía que su padre no viera ni se comunicara con su hijo.

En respuesta a esto, el adolescente usó sus redes sociales para responder a su media hermana diciéndole que le deje de "cagar la vida". A su vez, la diseñadora, mediante un comunicado negó su supuesta opinión del viaje.

"Desmiento categóricamente todo lo publicado por el Diario La Nación en relación a las supuestas declaraciones mías con respecto a las vacaciones de Carlos Menem. Jamás me he referido ni me referiría a su accionar ni al de cualquier otro miembro de su familia", expuso la presentadora de televisión, según consignó La Tercera.

Agregó que "por lo mismo exijo una aclaración por parte del Diario La Nación de manera inmediata ya que en ningún momento he hecho declaración alguna a ningún medio de comunicación y nunca me referiría al padre biológico de Máximo, ni siquiera en forma privada, en los términos que dicho diario señala".

A su vez, fue drástica en decir que no aceptará que se especule teniendo en cuenta la difícil situación por la que han pasado. "Demando respeto por la salud y recuperación de mi hijo, menor de edad, quien se ha visto tremendamente afectado tanto por todas las informaciones falsas como las reacciones, declaraciones y entrevistas realizadas por otros miembros de la familia de Carlos".

"Cualquier información que Carlos requiera sobre su hijo, los canales de comunicación con Máximo y conmigo han estado, están y estarán siempre completamente abiertos, situación que a la inversa es diametralmente opuesta", agregó.

También expresó que "hasta el momento desde que Máximo fue dado de alta en Chile el 19 de Noviembre del año pasado, hemos recibido dos llamadas por parte de él, una para el día del cumpleaños de Máximo ese mismo 19 de Noviembre y la segunda el 28 de Diciembre. En ambas oportunidades Máximo pudo hablar con Carlos y desde entonces no hemos tenido noticias de él".

Finalizó agradeciendo el respeto que algunos medios tuvieron con la situación vivida. "Aprovecho nuevamente este comunicado para agradecer una vez más, como lo hice en el día en que dieron de alta a Máximo, al gran sector de la prensa que trató nuestra compleja situación con tanta deferencia y respeto como también sobretodo, las infinitas muestras de cariño y múltiples cadenas de oración que se han realizado pidiendo por su salud las cuales han sido sin lugar a dudas un gran bálsamo y un extraordinario pilar de fortaleza en estos duros momentos", escribió la exmodelo.