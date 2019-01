'Cazafantasmas' estaría protagonizada por dos niños

Esta semana se lanzó el teaser de la nueva película de los Cazafantasmas, que estará dirigida por Jason Reitman, y que ha llenado de nostalgia a los fanáticos de la cinta original de 1984.

Hasta ahora, no se sabe quiénes formarán parte del elenco, pero, según informó We Got This Covered, la cinta estará protagonizada por un niña y un niño de 12 y 13 años, respectivamente.

El medio señala que "el primero tendrá 13 años de edad y se dice que es un apasionado de la fantasía y las teorías de conspiración. Además, aparentemente se acerca a cada situación con 'entusiasmo desenfrenado por lo desconocido'".

Además, comentaron que el menor estará acompañado de una niña "increíblemente inteligente".