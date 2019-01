Cathy Barriga sobre mural: Estoy ahí por ser la primera alcaldesa en 127 años de Maipú

Cathy Barriga realizó una transmisión en vivo a través de Instagram, donde acusó al panel de Bienvenidos de hacerle bullying producto del mural del Liceo Nacional.

En un principio, la alcaldesa de Maipú señaló que "me veo expuesta gratuitamente. Ya es demasiado, no entiendo. Específicamente estoy viendo Canal 13, donde hay un panel… y la verdad es que el nivel de desinformación, por no decir ignorancia y no insultar a nadie, porque a mí me insultan a diario, es vergonzoso".

En esa línea, Barriga opinó acerca de las mujeres que conforman el panel del matinal, expresando que "es vergonzoso ver que las mujeres ataquen a otra sin ninguna razón. Cuando te burlas de algo que no es, pasa a ser calumnia".

"Eso se llama bullying, y nosotros cuidando a nuestro niños, que no se burlen, y me encuentro con un programa que están muertos de la risa", agregó.

Respecto al mural, la alcaldesa aseguró que además de su imagen aparecen la del primer alcalde de Maipú y un concejal actual, señalando: "¿Saben por qué estoy? Porque les guste a algunos o no, soy la primera alcaldesa en 127 años de esta comuna. Eso es un hito".

Recordemos que la alcaldesa aclaró que el mural se realizó hace dos meses, en noviembre, en el aniversario del Liceo Nacional, asegurando que "no es política, porque en la vida no es todo política (...) entonces cuando te encuentras con tanta mentira, con tanta injusticia y con tanta descalificación, lo mínimo que yo puedo hacer es tener mi versión por mis medios".