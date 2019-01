Catherine Mazoyer le dedicó emotivo mensaje a su hija: 'Nunca vas a aguantar lo que yo he aguantado'

Catherine Mazoyer dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a su pequeña hija Gala, quien cumple dos años de edad.

A través de sus redes sociales, escribió: "Hace dos años te pude abrazar por primera vez. Aun no lo sabía, pero venías a llenar de fuerza mis días. Eras tan mía. Milán acaparaba toda la atención de quienes nos rodeaban y tú, tú eras mía".

"Hoy ya conquistaste el mundo. Y como no? Si eres una pequeña llena de energía, belleza, decisión, eres independiente, empoderada", agregó, expresando además que gracias a su crianza Gala no tendrá mayores decepciones en su vida.

"Tu nunca vas a permitir que te hagan lo que me han hecho a mi, nunca vas a aguantar lo que yo he aguantado. Nadie se va a atrever a pasarte por encima. Eres mi luz. Ya no miro atras, porque al tenerte a ti y a tu hermano, miro adelante", concluyó Mazoyer.