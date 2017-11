Catherine Mazoyer afirma que fue una infidelidad lo que la separó de Sebastián Carter

Una de las parejas más sólidas del espectáculo nacional actualmente se encuentra quebrada de manera profunda. Catherine Mazoyer y Sebastián Carter, quienes tienen dos hijos en común, habrían terminado su relación debido a una supuesta infidelidad por parte del exchico reality.

"Estoy pasando por un momento súper difícil y doloroso", dijo la actriz a Las Últimas Noticias respecto a su separación, que se habría producido no solo por una infidelidad. "Hay muchas cosas más. Tratamos de solucionarlo, pero yo descubrí que él está con otra persona no sé hace cuánto tiempo. Entonces obviamente que estoy muy desilusionada", contó.

Y agregó que "vengo sufriendo hace dos meses calladita, muy calladita. Hasta que me enojé por algo que pasó con mis hijos y me desahogué en Facebook", explicando que no entraría en detalles porque finalmente seguirá siendo parte de su vida.

Por su parte, Carter respondió que le parecía "irónico que en un momento ella diga que no va a hablar mal de mí, porque soy el padre de sus hijos, cuando lo único que ha hecho ha sido desprestigiarme. Ella se fue hace más de un mes de la casa, pero son temas a los cuales yo nunca he decidido abrir las puertas, nunca he decidido hablar de mi vida privada, si ella lo hizo es cosa de ella, pero es bastante paradójico que de alguna forma me trate de defender y diga que no va a hablar mal de mí cuando literalmente me ha destrozado en las redes sociales", detalló el también abogado en respuesta a Mazoyer, quien negó ser infiel.

"Yo soy un caballero y nunca la he engañado. No voy a hablar más por respeto a mis hijos", indicó.