Catalina Pulido desclasificó escena erótica con Gonzalo Valenzuela en la serie Karma

Catalina Pulido sorprendió en el matinal Hola Chile y desclasificó una escena erótica que protagonizó junto a Gonzalo Valenzuela en la serie Karma.



La panelista señaló que durante una semana de grabación tuvieron que firmar varias escenas en la cama, lo que la puso muy nerviosa y la llevó a sentirse "infiel".



"Yo estaba súper nerviosa. Te 'morí' el cuerpo de Gonzalo Valenzuela; tiene una cantidad de fibra, de músculo. Lo toqué bien tocado. Pero me sentí un poco mal, un poco infiel, porque me pasaron cosas. Nunca me había pasado. Lo encontré rico", confesó en La Red.



Además, agregó que "yo creo que a los dos nos pasaron cosas. Es que lo encontré muy rico. Yo no había estado con un actor. Es que todos los que me tocaron eran feo".