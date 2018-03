Caszely: "Me voy a morir luego de participar en los festivales de Olmué o de Viña del Mar"

Carlos Caszely ha demostrado que es mucho más que un exfutbolista y uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol chileno. Desde su retiro, el “Chino” ha cantado, actuado, escrito y ahora dedica su tiempo al stand-up comedy, actividad en la que espera ocupar los escenarios más importantes del país.

"Yo siempre lo digo, me voy a morir luego de participar en los festivales de Olmué o de Viña del Mar. Siempre hay que reinventarse y yo estoy aprendiendo. Jugué fútbol, fui profesor, dueño de colegio, dueño de una hacienda, de un restaurante, canté, bailé, actué y hago mis stand up. Si fue Barticciotto A Viña, por qué yo no", dijo en entrevista con La Cuarta.

"Tengo hijos, escribí un libro y planté árboles. Toda la avenida cuando uno entra al Monumental la plantamos con Pedro Morales en la década de los 80. He hecho tanto en mi vida, nunca me he quedado de brazos cruzados porque tengo la capacidad y la suerte de haber estudiado tres carreras que me permiten abrir mi mente, me permiten estar aprendiendo, porque voy y pregunto todo", agregó.

Por el momento, Caszely descarta volver al mundo del fútbol. "Difícil, está tan maleado todo que prefiero que no. Uno tiene que cumplir etapas en su vida y yo he cumplido muchas. Por eso digo que es difícil, pero uno nunca debe decir nunca", declaró.