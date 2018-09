Cary Fukunaga será el director de la próxima película de James Bond

Cary Fukunaga, director de la primera temporada de True Detective, será el encargado de la próxima película de James Bond, luego del alejamiento de Danny Boyle.

"Estamos encantados de trabajar con Cary. Su versatilidad e innovación hacen de él la mejor elección para nuestra próxima aventura de James Bond", dijeron los productores Barbara Broccoli and Michael G. Wilson, en un mensaje publicado en Twitter.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig announced today that #Bond25 will begin filming at Pinewood Studios on 4 March 2019 under the helm of director, Cary Joji Fukunaga with a worldwide release date of 14 February 2020. (1/2) pic.twitter.com/Oyzt826sXd