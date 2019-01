Cartel de una verdulería en la costa de Argentina se hace viral por su 'incómodo' mensaje

Un cartel que estaba en una verdulería ubicada en Lucila del Mar, en la costa de Argentina, incomodó a una de sus clientas, la cual viralizó la foto en el portal de periodismo ciudadano de un medio argentino, provocando un debate.

"Señoras/res que toquen, aprieten y manoseen la mercadería… serán sometidos al mismo tratamiento por el vendedor (siempre con onda)", decía el aviso.

La mujer, en conversación con TN Argentina, explicó su sensación luego de ver el mensaje. "Con mi familia quedamos azorados, no podíamos creer lo que estábamos leyendo. Los empleados del negocio son macanudos, pero el dueño no es una persona muy abierta. Es por eso que no dijimos nada, porque íbamos a entrar en una discusión sin sentido".

Agregó que "el cartel es indignante y abusivo. En los tiempos que corren, el dueño del lugar que tiene unos 50 años, debería ser más cuidadoso. Si es un chiste, es de mal gusto. Y si no es un chiste, es muy violento".