Carrie Fisher formará parte de Star Wars IX gracias a material adicional de la película anterior

Durante el Star Wars: Celebration que se efectuó en Chicago durante este viernes, se presentó el tráiler de la novena película de la saga y que llevará por título "The Rise Of Skywalker".

Una de las principales sorpresas del avance fue la aparición de Carrie Fisher, quien protagonizó a la Princesa Leia, y que no fue reemplazada para formar parte del filme, como contó el director J. J. Abrams.

En la conferencia, el cineasta explicó que tras la muerte de Fisher en el 2016 sería muy difícil continuar sin la actriz, pero nadie de la producción estaba de acuerdo con reemplazarla con CGI.

La decisión tomada por el equipo fue tomar escenas de "The Last Jedi", película anterior, que no fueron usadas y que la tenían a ella actuando. Fue así como se construyeron nuevos planos, en base a lo que había con Leia, para que fuera parte del filme.

El director declaró que "Leia vive en esta película de una manera que me asombra", lo que fue ovacionado por los fanáticos presentes.