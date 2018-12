Carolina Molina se sometió a una cirugía mamaria producto de una infección

Carolina Molina se quitó sus implantes mamarios debido una infección en la zona que amenazaba su organismo.

La cantante explicó a Página 7 que está bien y que su baja de peso se debe a una parte del proceso para mejorar su salud, donde se encuentra acompañada por una nutricionista.

Fue luego de participar en el Copihue de Oro que se le diagnosticó este problema, asegurando que sus implantes "a lo mejor pudieron haberse reventado, no sé. Me operaron de urgencia, me dijeron que tenía una infección que se podía pasar a los ganglios, y pasar a mayores", dijo, agregando que luego de ser retirados, éstos salieron intactos y no tuvieron que ver con su diagnóstico.

En esa línea, la "Rancherita" comentó que "me daba los mismo quedarme plana, para mí lo importante era no quedar con alguna célula de la palabra que no quiero decir, porque mi mamita murió de eso. La verdad es que creo que fue lo mejor que pude hacer, quedé mucho más tranquila. Se hizo todo a tiempo, y siempre estoy con controles".