Carolina Goic y la Ley del Cáncer: '¿Cuántas personas tienen que morir? No podemos seguir esperando'

Mediante un contacto con Ciudadano ADN, la senadora Carolina Goic (DC) volvió a emplazar al Presidente Sebastián Piñera a poner recursos en la Ley Nacional del Cáncer, junto con lamentar la muerte de la periodista Javiera Suárez, que vuelve a poner en el tapete la enfermedad.

Goic señaló que "el día de ayer llorábamos a Javiera, pero hubo 71 familias que también lloraron a un familiar que murió por cáncer", recordando que, según las estadísticas, en Chile mueren 3 pacientes cada hora por cáncer, de los cuales "uno podría salvarse si tuviera acceso al tratamiento".

Para la parlamentaria, el proyecto de ley no tendrá buen puerto "porque no tiene garantizado el financiamiento. Los parlamentarios estamos de manos atadas. Nosotros no podemos comprometer los recursos", dijo, llamando al Presidente Sebastián Piñera a que "cumpla su promesa". "¿Qué más tenemos que hacer para decir que esto es urgencia, cuántas personas más tienen que morir? No podemos seguir esperando. Los recursos ya no dependen de nosotros. Presidente, pongamos prioridad a esto".

Los $20.000 millones comprometidos, indicó, sólo alcanzan para equipamiento, pero la red de servicios oncológicos "no está garantizada si vamos a tener que salir a pelear el financiamiento todos los años".

La senadora también criticó los "grandes anuncios" que hablan de una "clase media protegida, que al final es un programa que sistematiza lo que ya existe. Pero qué más protección que una clase media que pueda enfrentar el cáncer".

Lo más grave, para Goic, es que "cuando te encuentras con alguien con cáncer de pulmón diagnosticado, no está en el Auge, estás condenado a la muerte. Esa es la principal solicitud en materia de financiamiento. Debemos superar la lógica de que algunos tienen acceso y otros no", añadiendo que "el cáncer tiene que ser tratado como si fuera un infarto. Si tú anticipas el tratamiento, haces la diferencia".

La senadora enfatizó que los recursos que se necesitan "no son excesivos", proponiendo que "si no los hay, generémoslos. Aumentemos el impuesto al tabaco, al alcohol, a los azúcares". Según planteó, lo esencial es "que el cáncer no dependa del ciclo político. El cáncer llega para quedarse. En 6 regiones ya es principal causa de muerte. Tiene que ser una ley marco que permanezca".

Y ante la inminencia de un cambio de gabinete, Goic dijo que "hay un gobierno que generó expectativas que no está cumpliendo, 'un país en marcha' dicen, pero parece que en marcha atrás, y quienes pierden son los ciudadanos". Con todo, hizo un reconocimiento a la labor del ministro de Salud, Emilio Santelices. "Creo que él ha hecho su trabajo, lo que falta es poner los recursos", insistió.