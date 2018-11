Carolina de Moras y su salida de "La Mañana": "El matinal como está, no va con mis principios"

Este jueves se confirmó la salida de Carolina de Moras de Chilevisión, tema que había sido muy comentado en las últimas semanas ya que no se sabía sobre la continuidad de la modelo en el canal.

Ese mismo día el canal emitió un comunicado señalando que: "CHV anuncia término de relación contractual con Carolina de Moras. Tras seis años como parte del equipo de Chilevisión, agradecemos su trabajo, dedicación y profesionalismo que ha mostrado en cada uno de los proyectos que desarrolló dentro del canal".

Tras este anuncio, la exanimadora conversó con Las Últimas Noticias refiriéndose a la situación, expresando que: "No tenía muy claro cuáles eran los tiempos del matinal para informar de mi salida y claro, quizás me adelanté un poco, pero quería que quedaran algunas cosas claras, porque se especulaba mucho".

En esa línea, comentó que todo comenzó a irse hacia abajo cuando Rafael Araneda filtró un audio que ella había enviado a través de un grupo de Whatsapp, donde se refería a la muerte de una estudiante del colegio Nido de Águilas.

Sin embargo, enfatizo que "el tema va más allá de Rafa, es un tema de confianza. Creo que uno puede trabajar sin ser amigos íntimos, pero cuando se pierden las confianzas y te sientes totalmente expuesta es complicado, trabajas con miedo. Además, el matinal como está, no va con mis principios".

"A principios de junio renuncié al matinal y en julio salí de pantalla. Ahí le dije al canal que no quería volver después de grabar Bake Off. Entonces, ahora que conversamos con el canal para ver mi contrato, para mí, el matinal estaba fuera de discusión", indicó.

Finalmente, la exanimadora de Viña confesó que no se sentía c+omoda en el matinal, agregando que "no lo estaba pasando bien ahí, no me sentía ni valorada ni considerada y eso lo había dicho hace rato en Chilevisión".