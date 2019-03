Carolina de Moras y Kathy Salosny tuvieron un cara a cara por polémica de hace nueve años

Hace algunos años Carolina de Moras y Katherine Salosny protagonizaron una de las polémicas más recordadas de la televisión chilena.

Esto porque acusaron a la modelo de "aserrucharle el piso" a Kathy cuando ella se fue de vacaciones y de Moras llegó a la conducción Muy Buenos Días junto a Felipe Camiroaga.

Este lunes, ambos rostros televisivos tuvieron su cara a cara, donde Carolina se defendió y contó detalles sobre lo ocurrido en ese momento.

"Me llama el Tata Díaz y me dice 'necesitamos que reemplaces a la Kathy Salosny'. Acá nah de serrucho, y yo le dije '¿estás seguro?'. Era por vacaciones, pero después se le alargaron las vacaciones", confesó la exanimadora del festival de Viña a la conductora de No Culpes a la Noche.

Es más, de Moras afirmó que ella solo dijo "bueno ya" a la propuesta y que además les había dicho que "no puedo, no me siento capaz, no cacho nada. No sé a qué cámara mirar", agregando que desde la producción le dicen "no te preocupes, nostros te vamos a ayudar".

Finalmente, señaló que como era gente que sabía cómo funciona la televisión, terminó por aceptar la propuesta.