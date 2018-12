Carolina de Moras tras su "desaparición" en la Teletón: "Yo creo que hubo una confusión"

Durante el cierre de la Teletón, y al finalizar una de las presentaciones de los artistas invitados al Estadio Nacional, Don Francisco comenzó a llamar a Carolina de Moras en reiteradas ocasiones, pero ella nunca apareció.

"Yo creo que hubo una confusión, que no avisaron que yo me había ido. Andaba con niños chicos y estaban muy mañosos, con mucho sueño. Cuando ya iba en el auto, me cuentan que Don Francisco me estaba llamando. Yo creo que no le avisaron", declaró la conductora a Glamorama.

Debido a esto, Cristián Sánchez y Martín Cárcamo volvieron al escenario para explicar que la modelo había tenido un problema, creando un total revuelo en redes sociales, llegando a ser en Twitter, trending tropic.

La explicación de la animadora fue que esa noche estaba con su hija y dos sobrinos chicos. "Yo también estaba destrozada, había pasado el trasnoche en la Teletón, no dormí nada y llegué a desplomarme… Esta mañana me enteré de Twitter y no entendía nada (ríe)".