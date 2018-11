Carolina de Moras sobre su salida de CHV: "Era una decisión que venía pensando hace mucho rato"

Hace un tiempo, Carolina de Moras dejó la conducción de La Mañana de CHV, por lo que varios rumores comenzaron a surgir en cuanto a su continuidad en la estación privada.

Este distanciamiento de su casa televisiva, que fue luego de sus problemas con Pamela Díaz y Rafael Araneda, fue conversado por ella misma este jueves en Hola Chile, matinal de La Red.

"Hay momentos en la vida en que uno cumple un ciclo y yo siento que hace mucho rato que cumplí uno en CHV, sobre todo a principio de año. Yo soy una persona que le gusta ser consecuente y tomo decisiones que quizá para la gente que trabaja en la tele suenan súper extremas, pero yo no tengo susto a tomar decisiones que siento que me dejan tranquila a mí", señaló la exanimadora de Viña, agregando que hace un tiempo viene pensando en la idea de tomar nuevos rumbos.

"Yo lamentablemente a principio de año decidí dar un pie al costado en el matinal. Era una decisión que venía pensando hace mucho rato, por varias razones", afirmó.

"Con respecto a seguir o no en CHV, esas son cosas que estoy evaluando con los ejecutivos, pero tengo ganas de hacer otras cosas, la tele no lo es todo, y quedarse anclada a ciertos programas, formatos o canales, no es lo que quiero, yo quiero ir avanzando, y no le tengo miedo a eso. No me voy a quedar apernada en un lugar solo por salir en pantalla", manifestó.

Además, fue consultada sobre la idea de continuar su carrera en Miami, donde fue tajante en su respuesta y dijo: "Es verdad que he tenido varias oportunidades de irme y, propuestas, pero cambiarse de país no es tan fácil, tengo una pequeña de nueve años, y uno no llega con la misma altura profesional que tiene en su país, es empezar un poquito más de abajo, de nuevo, es cambiar de colegio, no es tan fácil. Yo tengo una vida armada acá, mi familia, mi pareja y mis amigos".

"Si hubiese estado sola y soltera hubiese aceptado muchas cosas. La verdad es que quizá esté yendo y viniendo, aunque también lo estoy evaluando porque lo que yo pretendo tener es calidad de vida y dedicarle el tiempo necesario a mi familia y a mí, en eso no tranzo", comentó respecto a su hija.