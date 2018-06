Carolina de Moras contó que sufrió violencia sicológica en relación: "Uno pierde la voluntad"

Carolina de Moras, animadora de La Mañana de Chilevisión contó que sufrió violencia psicológica durante una relación.

"Me da lata haberme expuesto a esto, haber perdido años lindos de mi vida en esto", confesó la exmodelo en el espacio de CHV.

"Me culpé mucho rato, me sentí tonta, estúpida, me sentía hueona de haberme hecho esto, de haber aceptado esto y no haberlo parado", agregó.

De Moras relató que "al principio todo era maravilloso, espectacular, una relación muy buena", pero que de pronto todo cambió.





La exanimadora del Festival de Viña reveló que dejó de salir con sus amigas, rechazó trabajos de modelaje y, cada vez más, se sometió a la voluntad del hombre, que también la tacaba por su aspecto físico. "Es una transición que no te das cuenta. La mujer cuando se enamora se entrega y piensas que mientras más das, y matas tu tiempo y tus libertades, mejor estás amando", dijo.

"Empiezas a sentir que no tienes el carácter ni la personalidad para trabajar, para desenvolverte", detalló.

"Miraba al cielo y decía la vida no puede ser esto, las relaciones no pueden ser esto. Uno sigue muy enamorada y genera dependencia al punto de que sale a comer y te eligen la comida. Uno pierde la voluntad absoluta", explicó.

El rostro de CHV detalló que, mientras ella no podía salir con sus amigos, su pareja lo hacía seguido, a veces todos los días de la semana.





Dentro de la lógica de la dominación impuesta por él, ella acataba. "A mí me gusta mucho cocinar y yo le preparaba un plato y el decía '¡está asqueroso! es que no es lo que yo quiero hazme carne con algo'", recordó.

"A las tres de la mañana (me decía) '¡Carola despierta, tráeme una ensaladita de frutas!'".

De Moras confesó que muchas veces terminó la relación, pero, al final, terminaba dicien "mejor vuelvo". "Era más duro estar separada que vivir este infierno adentro. Se ponen más pesados, más controladores, más amenazantes".

"La amenaza te genera un miedo, empiezas a vivir desde el miedo", agregó. "¡Voy a encargarme que te quedí sin pega¡ ¡voy a encargame que nadie más te quiera!’", recuerda De Moras que le decía el sujeto.