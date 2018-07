Carolina de Moras confirma quiebre con Rafael Araneda: "Nos debemos una conversación"

En conversación con Las Últimas Noticias, Carolina de Moras reveló que existe un distanciamiento con Rafael Araneda, aunque no profundizó en las razones de aquello, a pesar de que se especula que todo surgió tras la filtración de un audio por WhatsApp.



Durante el diálogo, la otrora modelo aseveró que "hay temas que están pendientes" y que se encuentra agotada de tener que explicar situaciones que no le corresponden.



"Son temas que nosotros dos tenemos que conversar. El tema en particular es difícil para mí hablarlo, pero con el ‘Rafa’ nos debemos una conversación", dijo.



El impasse entre ambas figuras de Chilevisión se suma al problema que tuvo De Moras con Pamela Díaz, en donde esta indicó sobre su compañera de canal que era una versión mala de Tonka Tomicic.