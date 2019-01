Carolina Arregui sobre la situación de TVN: Ojalá esto sea un túnel cortito y pronto veamos la luz

Carolina Arregui se refirió a la compleja situación laboral que vive actualmente, debido a la crisis que enfrenta el área dramática de TVN, la que se desató con la comentada salida de Amparo Noguera y otros rostros emblemáticos.

En conversación con LUN, la actriz realizó una inesperada reflexión, en la que expresó que "yo quiero participar, hacer cosas. En estos momentos estoy ganando un sueldo por un trabajo que ya hice, una teleserie que, espero, reencante a la gente. Y obviamente he ido al canal porque siento que estoy ganando un sueldo que no me merezco porque no estoy haciendo nada. Por eso que me ocupen en lo que estimen pertinente".

Además, agregó que "quiero sentirme útil y no esperando que se termine mi contrato, así es que me han llamado para hacer cosas y lo haré feliz de la vida. En esa parada estoy".

Arregui también fue clara en decir que considera la posibilidad de salir de la estación a fines de años, que es cuando se le acaba su contrato. En esa línea, habló de la salida de sus colegas: "Es muy fuerte pensar que a Amparo Noguera, Luis Alarcón, Francisco Reyes o Delfina Guzmán (estos 3 últimos aún contratados), gente que lleva más de 20 años, de la noche a la mañana les digan 'hasta aquí llegamos'".

"Y en todas las áreas, no sólo la dramática, hubo reducción de personal", añadió.

"Mucha gente se ha quedado, de un día para otro, mirando el vacío, levantándose y quedando desocupada. Gente que quedó a la deriva, entre la espada y la pared para seguir manteniendo a su familia", manifestó Carolina, quien participará como jurado en el Festival del Huaso de Olmué.

Respecto a su futuro laboral, la intérprete sostuvo que "honestamente, no me he puesto a pensar en mí. Veo lo que ocurre en mi entorno porque me duele. Ojalá todo esto sea un túnel cortito y pronto veamos la luz al otro lado".