Carolina Arregui explicó la 'mala onda' que tiene con Claudia Di Girólamo

Carolina Arregui entregó detalles en Muy Buenos Días de su problemática relación con Claudia Di Girólamo, la cual comenzó hace ya varios años.

Ahora, se sumó un nuevo capítulo cuando se volvieron a encontrar en el Festival de Viña del Mar, donde Arregui se encontraba promocionando su nueva teleserie Amar a Morir, mientras que Di Girólamo hacía lo mismo pero con Río Oscuro, la nueva nocturna de Canal 13.

En esa línea, Carolina partió diciendo que "no vamos a armar polémica de esta cuestión porque no resiste, pero nos vamos a divertir un rato porque para eso estamos aquí. Con Claudia nos conocemos hace un montón de años. Hicimos muchas teleseries en Canal 13. Y de repente la vida nos separó. Ella se vino para acá (TVN) y yo me quedé allá (Canal 13)".

"Ella (Claudia) fue una sola noche, la primera (al Festival). Justo me tocaba pasar por la fila donde estaban todos mis compañeros actores y estaba todo como muy apretujado. Voy pasando y está la Claudia. Cada vez que me encuentro con ella, que es una vez al año, para mí es un agrado. Yo le busco la cara, a lo mejor tiene un poco de… No sé. Bueno, voy pasando y entonces digo '¡hola Claudia!'", agregó.

Luego, señaló que Di Girólamo la saludo, pero la miró por sobre el hombro y muy seria: "'Hola'. Cuando uno lo único que quiere es que te digan '¡hola! ¡¿Cómo estás?! ¡Tanto tiempo! Buena onda'. Pasé y dije 'como que se respira mala onda, pero no importa, no voy a enganchar con ese tipo de cosas'".

Carolina además comentó que le gustaría entender de donde viene la mala onda por parte de Claudia, ya que ella admira mucho su trabajo: "A la Claudia la quiero mucho, la respeto mucho. Siento una gran admiración por ella. Está trabajando, está haciendo teleseries y nada. Yo tengo buena onda. Quisiera algún día entender…", dijo Arregui.

También señaló que cree que esta rivalidad se originó porque hace algunos años ella estaba casada con Oscar Rodriguez, quien le daba los personajes protagónicos, mientras que a Claudia los secundarios.