Carola de Moras y su alejamiento de la televisión: "Venía hastiada"

Despues de su alejamiento de la televisión, Carola de Moras reapareció en el matinal "Mucho Gusto" de Mega, lugar donde se sinceró sobre las razones que tuvo para dejar de animar en la pantalla chica, asegurando que "venía hastiada".

Durante la conversación con el panel, La ex animadora del Festival de Viña de Mar explicó que "las críticas me afectaban. Yo no quiero tener cuero de chancho. Yo siento, tengo familia, tengo hija y un entorno que siente las cosas"

En esa línea, De Moras agregó que su madre también sufría con lo ocurrido. "A mi mamá le duele, le cuesta, pero ya lo entiende mejor. Acá en la televisión todo es bien bipolar, porque el que hoy te odia, mañana te ama", lanzó.

Finalmente, la animadora terminó diciendo que "es tanto lo que arman, una bola de nieve, que de repente es mejor decir: ¿Sabes qué más? Esta es la verdad".