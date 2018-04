Carola de Moras sobre episodio de bullying: A mí me hizo pebre, lo pasé súper mal

La animadora de "La Mañana de CHV", Carola de Moras, reveló un episodio de bullying que vivió en su paso por un colegio de Santiago a los 14 años.

Según lo que contó en el espacio, una compañera de curso se encargó de hacerle la vida imposible cuando llegó al establecimiento desde Osorno.

"Es heavy como uno queda marcado. Uno piensa que como adulto lo supera. Yo tenía una compañera que era insoportable conmigo, insoportable, y uno piensa que perdona, pero todos tenemos yayitas muy fuertes que tenemos en el colegio", expresó la conductora.

Luego agregó: "A mí me hizo pebre. Yo en la gira de estudio me devolví antes. Dejé a mis compañeros de curso y le pedí a mi papá que por favor me devolviera. Lo pasé súper mal", recordó.

Además, señaló que todo esto partió porque era muy cercana a los hombres de su curso, por lo que esa compañera "me hacía la vida imposible. Me hice amiga de muchos hombres y eso empezó a molestar. Era como la guapita que llegaba del sur, buena para el deporte, presidenta de curso, aunque no era matea porque me iba pésimo", reveló.

Sin embargo, logró salir de toda esta pelea innecesaria cuando comenzó a trabajar en el modelaje, que le ocupaba bastante tiempo y produjo que fuera con menos frecuencia al colegio, lo que la hizo sentir mucho mejor.

"Llegó un momento que empecé a trabajar en la moda y empecé a faltar harto al colegio. Disfrutaba no yendo al colegio. Porque me pasaba que en los recreos me quedaba sola porque esta galla se dedicaba a aislarme. Cuando salimos de cuarto medio lo que más feliz me hacía era no tener que ver más a esta persona", concluyó.