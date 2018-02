Carmen Gloria Arroyo reveló que la obligaron a ser candidata a reina de Viña

La abogada Carmen Gloria Arroyo reveló que, cuando estaba en Chilevisión, fue obligada a postularse como reina del Festival de Viña del Mar.

Según contó la exconductora de La Jueza, los ejecutivos del canal la obligaron a cumplir su contrato, el que estipulaba que debía "participar en las promociones que el canal determine", según contó en Muy Buenos Días.

"Yo dije 'ok, lo asumo esto, me mato de la risa, a mi estilo'. No iba a andar en colaless ni hacer minuto feliz. Mis amigos abogados me dijeron que no lo hiciera y me costó una amistad con un colega", agregó.

Arroyo aseguró que fue una mala experiencia por "la rotería de las otras candidatas". “Hubo ofensas directas e insultos (...) Mis hijos vieron cómo se burlaban de mí", relató.

"Fui a la sala de prensa a pedirle a los periodistas que no votaran por mí", reveló.